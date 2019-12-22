В Апатитах возвели самый большой чум высотой 7,3 м

Высота построенного чума-рекордсмена - 7,3 м, ширина - 12,3 м. Его возвели на турбазе "Огни Имандры" в Апатитах, чем официально зафиксировали рекорд России.



Сооружение находится в этнической деревне. Зафиксировать рекорд в "Огни Имандры" приехал главред Книги рекордов России С. Коненко. Мероприятие организовала администрация турбазы, ФОРМаП, министерство развития предпринимательства региона.



Изначально работники турбазы не планировали ставить рекорд. Им понадобился большой чум, в который могла бы поместиться целая автобусная туристическая группа. Это не первый рекорд туркластера "Хибин". Летом в Кировске сварили рекордные 500 л ухи.



Директор турбазы Д. Соложенников рассказал, что туристическое направление стараются сделать более привлекательным, предложить новые интересные варианты для изучения быта северных народов. Для этого построили огромный чум, чем поставили уже второй рекорд региона в этом году. Так Хибинский туристический кластер поставил второй рекорд в 2019 г. Есть вероятность, что на этом он не остановится.