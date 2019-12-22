Мурманский аэропорт обслужил миллионного пассажира

Мурманская область >> Общество >> 22.12.2019

Главный аэропорт Кольского Заполярья обслужил миллионного пассажира. Им стал Александр Туманцев, который собирался вылететь из Мурманска в Москву на самолете авиаперевозчика S7 Airlines. 

Представители авиакомпании в торжественной обстановке поздравили Александра и подарили ему сертификат на перелет класса "премиум" по всей маршрутной сети авиакомпании.  

Гендиректор "Аэропорта Мурманск" сообщил, что миллионный пассажир - это не просто показатель. Он говорит о значимости города на геополитической карте. Это событие - заслуга всех служб гавани, чья работа позволила достичь высоких результатов. 

Поздравил миллионного пассажира и работников аэропорта и гендиректор "Аэропорта Мурманск" Р. Степанец. Также поздравил присутствующих представитель местного бизнес-сообщества В. Четертиновский,  директор Департамента админуправления "Кольская ГМК".

Справка. Главный аэропорт Заполярья каждый день обслуживает около 20 рейсов. Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, Москва - ключевые и самые загруженные направления.





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