Мурманский аэропорт обслужил миллионного пассажира

Главный аэропорт Кольского Заполярья обслужил миллионного пассажира. Им стал Александр Туманцев, который собирался вылететь из Мурманска в Москву на самолете авиаперевозчика S7 Airlines.



Представители авиакомпании в торжественной обстановке поздравили Александра и подарили ему сертификат на перелет класса "премиум" по всей маршрутной сети авиакомпании.



Гендиректор "Аэропорта Мурманск" сообщил, что миллионный пассажир - это не просто показатель. Он говорит о значимости города на геополитической карте. Это событие - заслуга всех служб гавани, чья работа позволила достичь высоких результатов.



Поздравил миллионного пассажира и работников аэропорта и гендиректор "Аэропорта Мурманск" Р. Степанец. Также поздравил присутствующих представитель местного бизнес-сообщества В. Четертиновский, директор Департамента админуправления "Кольская ГМК".



Справка. Главный аэропорт Заполярья каждый день обслуживает около 20 рейсов. Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, Москва - ключевые и самые загруженные направления.