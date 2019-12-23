Жители Вологды возмущены новогодним убранством города

В городе темно, мало иллюминации, шаров, игрушек, а новогоднее настроение окончательно испортила упавшая в центре Вологды елка и согнутый вандалами шар. Власти не только не в состоянии красиво декорировать город, но и организовать сохранность и безопасность новогодних объектов.



В соцсетях местные жители активно негодуют по поводу подготовки к Новому году. Люди отмечают недостаток елочных игрушек и всего остального.



Власти уже поставили на место восстановленный новогодний шарик и поставили упавшую 19 декабря елку на пл. Революции. Елка была закреплена плохо, и нет гарантии, что она не упадет еще раз, в этот раз на людей.



Подрядчики исправляют ситуацию, но получается это не очень убедительно. Новогодней иллюминации на городских площадях нет, в парках нет, в то время как в других городах уже официально открылись главные елки.



Настроение у волгожан испорченно окончательно, и обвиняют они в этом городского главу, который допустил такой прокол и вовремя не смог обеспечить подготовку города к празднику.