Воспитанники Вологодского центра помощи детям встретились с Дедом Морозом
Для встречи с новогодним волшебником ребята подготовили концертную программу.
Всероссийский Дед Мороз посетил Вологодский центр помощи детям № 1 вчера. В этом учреждении воспитываются 60 детей – родные братья и сестры 5-19 лет. Они учатся в школах, ходят в спортивные секции, посещают творческие кружки. Условия проживания приближены к домашним, поэтому дети умеют готовить, убирать, стирать, поддерживать уют в своих комнатах. 40% воспитанников учатся только на четверки и пятерки. В текущем году 4 братьев и сестер вернулись в семью, а один ребенок был усыновлен приемными родителями.
Дед Мороз рассказал, что за время путешествия по стране объехал десятки городов, посетил сотню детских домов, но в Вологде ему особенно уютно. Дед Мороз пожелал детям творческих успехов, исполнения желаний и удивительного новогоднего настроения.
Дед Мороз пообщался с ребятами, подарил всем игрушки, сладкие подарки, настольные игры. Дети в долгу не состоялись. Они подарили волшебнику песни, стихотворения, танцы.
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