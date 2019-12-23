Воспитанники Вологодского центра помощи детям встретились с Дедом Морозом

Вологодская область >> Общество >> 23.12.2019

Для встречи с новогодним волшебником ребята подготовили концертную программу.

Всероссийский Дед Мороз посетил Вологодский центр помощи детям № 1 вчера. В этом учреждении воспитываются 60 детей – родные братья и сестры 5-19 лет. Они учатся в школах, ходят в спортивные секции, посещают творческие кружки. Условия проживания приближены к домашним, поэтому дети умеют готовить, убирать, стирать, поддерживать уют в своих комнатах. 40% воспитанников учатся только на четверки и пятерки. В текущем году 4 братьев и сестер вернулись в семью, а один ребенок был усыновлен приемными родителями.

Дед Мороз рассказал, что за время путешествия по стране объехал десятки  городов, посетил сотню детских домов, но в Вологде ему особенно уютно. Дед Мороз пожелал детям творческих успехов, исполнения желаний и удивительного новогоднего настроения.

Дед Мороз пообщался с ребятами, подарил всем игрушки, сладкие подарки, настольные игры. Дети в долгу не состоялись. Они подарили волшебнику песни, стихотворения, танцы.

 





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