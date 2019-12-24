Администрацию Инты декорировали арт-объектами
Вчера елочки в гирляндах у горадминимстрации пополнились двумя фотозонами и светящимся белым медведем и снеговиком с санями. Но не всем горожанам это понравилось.
К самим арт-объектам у них претензий нет. Горожанам не нравится, что установлены они не в центре Инты или на других общественных пространствах. Но местные власти тоже хотят чувствовать приближение праздника. Кроме того, здесь малые архитектурные формы будут в сохранности и не пострадают от рук вандалов, как это случается сейчас во многих городах.
В горадминистрации заверяют, что город без украшений не останется. Для создания новогоднего настроения куплены новые светящиеся фигуры – полярный медведь, Дед Мороз и снеговик с санями. Дед Мороз проходит тестирование, а полярный медведь и снеговик уже установлены и радуют интинцев.
Также в этом году работают две стойки с QR-кодами. При наличии в смартфоне приложения "Мегаполис AR", можно увидеть виртуальных сказочных персонажей в реальном трехмерном изображении. Их можно использовать в качестве фотозоны, делать фотографии по-настоящему веселыми и праздничными.
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