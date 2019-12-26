В Ненецком автономном округе утвердили новую памятную дату

В Ненецком округе со следующего года 1 июля будет отмечаться День ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесены в окружной закон о праздниках в НАО.



Новая памятная дата утверждена депутатами на сессии Собрания депутатов. 1 июля в НАО будут отмечать День ветеранов вооруженных конфликтов, боевых действий и участников локальных войн.



Сейчас в округе проживает более 500 ветеранов боевых действий, 3 семьи погибших в локальных войнах бойцов. Новая дата нужна для того, чтобы выразить признание заслуг участникам боевых действий. В этот день будут проходить мероприятия, демонстрирующие уважительное отношение к истории.



Напомним, что 1 июля отмечается как День ветеранов боевых действий в нескольких российских регионах, поэтому ветеранам НАО, несмотря на то, что их мало, также решили сделать праздник.



Скептики считают, что назначить такой праздник было не обязательно, но если есть – это повод как-то отметить виновников торжества не только на словах, но и на деле, в том числе материально.