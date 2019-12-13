В Северодвинске прошла главная городская елка

Главная городская елка состоялась в драматическом театре Северодвинска. На нее пригласили воспитанников детдомов и интернатов, реабилитационных и коррекционных учреждений, детей под опекой и из многодетных и приемных семей.



С ребятами пришли волонтеры из молодежного центра, наряженные в костюмы сказочных персонажей. Именно добровольцы устроили юным северодвинцам веселые игры и помогали найти место в зрительном зале.



Глава города И. Скубенко поздравил с Новым годом всех присутствующих. Он признался, что это его любимый праздник, потому что он яркий, добрый и волшебный, пробуждает детские воспоминания и дарит чудеса. Он пожелал всем здоровья, благополучия, успехов и исполнения заветных желаний.



Главный подарок от драматического театра – премьера спектакля "Незнайка в Солнечном городе" А. Кичика. После спектакля юные зрители встретились с Дедом Морозом, которого сыграл В. Мизин. Также дети смогли пообщаться с актерами труппы в костюмах героев любимых мультфильмов.



После утренника все ребята получил новогодний подарок – коробку со сладостями.