Два детсада появились в 112 и 144 микрорайонах Череповца

Вологодская область >> Общество >> 30.12.2019

Разрешение о вводе двух садиков на 420 человек подписано накануне в городе металлургов. Дети смогут пойти в них в феврале. Каждое учреждение рассчитано 18 групп. 5 групп рассчитано на 100 мест для малышей до 3 лет, 13 групп рассчитано на 320 мест для деток от 3 лет.

Ясли будут находиться на первых этажах, ребят постарше разместят на втором и третьем этажах. В обоих детсадах есть бассейны, музыкальны и спортивный залы, современный пищеблок, кабинеты психолога и логопеда.

В детском садике №30 идет установка мебели и оборудования, уже повесили жалюзи, а после праздников начнут работу воспитатели, которые подготовят садик к открытию.

Глава региона О. Кувшинников отметил, что в 103 и 105 микрорайонах построят еще 2 детсада. К их строительству приступят в 2020 г.

Строительство детсадов проводится по соглашению, заключенному Правительством Вологодской области и Минпросвещения РФ на деньги федерального, местного и областного бюджетов. Объем выделенных средств - 800 млн руб. В Череповце есть дефицит мест в детсадах, а тысяча детишек посещают дошкольные учреждения далеко от места проживания.





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