Государственный Совет Коми подкорректировал региональное законодательство, чтобы службы по отлову животных могли работать по новым стандартам

Республика Коми >> Общество >> 31.12.2019

В конце прошлого года принят федеральный закон об обращении с животными. Он ввел требования к отлову бесхозяйных собак. Собаки стали партнерами человека, а принцип гуманности прописали в региональных нормативах. Ему обязаны следовать владельцы приютов.

Госсовет Коми внес коррективы в законодательство республики, чтобы службы отлова животных работали по новым стандартам. С 2020 г. собак массово будут возвращать в места обитания. В муниципальных контрактах прописываются соответствующие требования. Министерство сельского хозяйства разработало порядок отлова, содержания животных, утвердило нормативы затрат при расчете размера субвенций.

Приюты могут быть частными, государственными и муниципальными. Они должны находиться в отдельных сооружениях. Собственники приютов выполняют обязанности владельцев животных.

Они обязаны лечить, стерилизовать, содержать животных, проводить маркировку и учет.

В 2020 г. в Коми в 3 раза увеличат расходы на отлов собак до 35 млн руб. Эти деньги пойдут на приведение приютов в соответствие с новыми нормами. Также региональные власти разработают типовой проект строительства приютов.





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