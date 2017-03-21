Мурманская область и Чувашия подписали соглашение о сотрудничестве

Представители Мурманской области и Чувашии обсудили социальное и экономическое развитие регионов, перспективы сотрудничества и подписали соглашение о культурном, научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве. Документ подписан между правительством Мурманской области и Кабмином Чувашии.



Делегация Чувашской Республики два дня находилась в Мурманской области с официальным визитом. Один из дней она посвятила просмотру творческих коллективов Чувашии: фолк-групп "Ярды" и "Дуняша Style". Также гости поздравили военнослужащих и моряков, проходящих срочную службу по контракту в армии, и своих земляков с Днем моряка-подводника.



Министр культуры К. Яковлев встретился с С. Ершовым, председателем Комитета по культуре Мурманской области. Стороны отметили давние дружеские связи, которые существуют между регионами, обсудили будущее культурных связей. Рассмотрена возможность проведения обменов гастрольными турами театров области и республики. В частности, министр пригласил творческие объединения и коллективы принять участие в XXV фестивале народного творчества "Родники России" и Дне Республики, который отметят в июне. Яковлев выразил надежду, что соглашение Кабмина Чувашии с правительством Мурманской области даст импульс к развитию новых форм сотрудничества.



Также в рамках визита министр встретился с представителями "Чувашского культурного общества "Чувашский край" в Мурманске. Председатель организации В. Гаврилов рассказал о ключевых направлениях общества, поделился планами. На встрече обсудили вопросы укрепления культурных связей, развития и сохранения чувашского языка и национальной культуры, дальнейшего национально-культурного развития чувашской диаспоры в Мурманской области. Наиболее отличившимся и самым активным землякам министр вручил благодарственные письма от Министерства культуры.





