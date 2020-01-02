Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 02.01.2020

В Нарьян-Маре новогодняя программа в центре города началась в 01.00. На Марад’ сей начался концерт "Здравствуй, Новый год!", который в 01.30 разбавило яркое пиротехническое шоу, организованное у стадиона Детско-юношеского центра "Лидер".

Традиционно гостей праздника поздравляли артисты, творческие коллективы ДК "Арктика". Зрители пели, танцевали, участвовали в конкурсах и получали новогодние подарки. После этого на дискотеке можно было танцевать до 4 утра.

Новогодняя ночь прошла без происшествий. На площади пос. Искателей также состоялся праздник "Искательский народ встречает Новый год".

В новогоднюю ночь можно было воспользоваться общественным транспортом. Автобус № 413 из Нарьян-Мара в пос. Искателей курсировал до 05.00, а движение обычного транспорта было временно ограничено. В центре города ограничение действовало для всего транспорта на ул. Выучейского, был перекрыт участок от перекрестка с ул. им. Тыко-Вылки до  ул. им. В. Ленина до 04.00.

Ограничения вводились для безопасности при проведении массовых мероприятий. Контролировал процесс ОГИБДД УМВД по НАО.





Рекомендуем по теме:

Новогодние торжества в Нарьян-Маре оплатит "ЛУКОЙЛ"

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

"Ночь искусств" в НАО посетили 3 тыс. человек

В Нарьян-Маре празднуют День России

Нарьян-Мар и Звездный городок подписали соглашение в рамках фестиваля "Арктика. Дети. Космос"

Сыктывкарские медики трудились всю новогоднюю ночь


В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Мэра Ухты выберут тайным голосованием

51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Глава Карелии распустил горсовет Сортавалы

С начала убойной кампании в НАО заготовлено порядка 650 тонн оленины

Выставка "Демоны: Дали, Врубель Мунк" открыта в Северодвинске

На площадке МГТУ состоялся этап многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета