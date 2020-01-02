Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

В Нарьян-Маре новогодняя программа в центре города началась в 01.00. На Марад’ сей начался концерт "Здравствуй, Новый год!", который в 01.30 разбавило яркое пиротехническое шоу, организованное у стадиона Детско-юношеского центра "Лидер".



Традиционно гостей праздника поздравляли артисты, творческие коллективы ДК "Арктика". Зрители пели, танцевали, участвовали в конкурсах и получали новогодние подарки. После этого на дискотеке можно было танцевать до 4 утра.



Новогодняя ночь прошла без происшествий. На площади пос. Искателей также состоялся праздник "Искательский народ встречает Новый год".



В новогоднюю ночь можно было воспользоваться общественным транспортом. Автобус № 413 из Нарьян-Мара в пос. Искателей курсировал до 05.00, а движение обычного транспорта было временно ограничено. В центре города ограничение действовало для всего транспорта на ул. Выучейского, был перекрыт участок от перекрестка с ул. им. Тыко-Вылки до ул. им. В. Ленина до 04.00.



Ограничения вводились для безопасности при проведении массовых мероприятий. Контролировал процесс ОГИБДД УМВД по НАО.