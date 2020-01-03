Северодвинское ТВ и "Ростелеком" прекратили сотрудничество

Архангельская область >> Общество >> 03.01.2020

С  1 января медиа-пространство Архангельской области не сотрудничает с "Ротелекомом". Договор о сотрудничестве расторгнут в одностороннем порядке со стороны "Ростелекома". Через 2 месяца абоненты "Ростелекома" уже не смогут смотреть канал "СТВ 24", в том числе новости Северодвинска на кнопке 22.

"Ростелеком" расторг договор об оказании услуг связи для кабельного вещания без объяснения причин. "СТВ" продолжит вещание для абонентов "Ионит Телеком" и "МТС".

Во время сотрудничества северодвинская телекомпания выступала как независимое СМИ. Когда газета "Архангельск" писала нелицеприятные статьи о работе горадминистрации В. Павленко, то получала требования запрета на использование топонима "Архангельск", принадлежащего мэрии. Пришлось изменить название на "Газета "Архангельск". Но редакция предупреждению не вняла, после чего последовало уведомление от "Роспечати" о расторжении договора на продажу издания. Мэрия рекомендовала не продавать газету в киосках "Роспечати". С коммерческими интересами это решение никак не связано. В год выборов губернатора региона независимые СМИ должны быть сокращены, а оставшиеся представлять власть в хорошем свете.





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