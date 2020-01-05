В Петрозаводске продолжает работу Рождественская ярмарка

Республика Карелия >> Общество >> 05.01.2020

В столице Карелии продолжаются мастер-классы, анимационные программы для посетителей Рождественской ярмарки. Для детей и родителей выступают герои мультфильмов и сказок. До 7 января все желающие могут принять участие в развлечениях.

Вчера детям рассказали о том, как Кошечка и Зайка делили Новый год, а на закрытых площадках прошли мастер-классы "Морозное оконце" по росписи на пластике и "Пряничных дел мастер" по росписи пряников.

Сегодня котенок Карамелька и щенок Скай представят программу "Кто к кому приглашает детвору?". Вечером состоятся мастер-классы "Зимняя маска" по изготовлению масок на палочках и "Новогодний пряник" по росписи пряников.

Завтра юные гости смогут увидеть шоу "В гостях у Снеговика", посетить мастер-классы "Волшебный сувенир" по созданию оригинальных подарков на Рождество и "Пряничных дел мастер" по росписи пряников.


7 января состоится церемония закрытия ярмарки, а также мастер-классы "Рождественский ангел" по созданию текстильной куклы, "Рождественский пряник" и "Свет рождества" по росписи витражного окна.





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