В Петрозаводске открылся фестиваль "Зимние фонтаны"

Республика Карелия >> Общество >> 05.01.2020

На лыжной трассе состоялось торжественное открытие фестиваля "Зимние фонтаны". Это ежегодный семейный спортивный праздник, в котором участники играют в командные игры, катаются с горок на ватрушках. Гости праздника демонстрируют свои таланты – поют песни, рассказывают стихи, танцуют, а руководит процессом Дед Мороз.

Событие считается одним из самых массовых физкультурных мероприятий в году а также одним из самых продолжительных. Фактически оно стартовало в декабре 2019 г., и уже свыше 1 тыс. горожан стали его участниками. Всего в этом сезоне 37 фестивальных дней.

На лыжню придется выйти 15 раз, чтобы попасть в число лауреатов, а чтобы победить - не меньше 25 раз. Для участия нужно совершать прогулки по трассе "Фонтаны", пройти контрольный пункт в дни фестиваля. Во время регистрации участнику дают карточку, которая необходима для фиксирования выходов на лыжню.

Трасса оборудована опорами освещения, которые работают в будние дни с 15.30. Их установили в 2019 г. в рамках программы по благоустройству.





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