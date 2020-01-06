Жители Инты откликнулись на призыв мэра прогуляться по острову

Республика Коми >> Общество >> 06.01.2020

В Приполярье состоялся фестиваль "Выходи гулять", который был организован на благоустроенной территории парка культуры.

Общественную территорию Инты благоустраивали по проекту "Формирование комфортной городской среды". Работы длились все лето и осень. Но качество тротуаров, площадок, оценить не удалось, поскольку все покрыто снегом. Широкие дороги, яркое освещение, беседки и качели, скамейки и малые архитектурные формы были доступны.

Также здесь установили елку, развесили на деревьях светящиеся гирлянды, а на одной из площадок установили чум. Главными действующими лицами праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые проводили для детей спортивные игры. Призы, сладкие подарки достались всем участникам, а не только победителям.

Мэр Инты Л. Титовец также побывала на празднике и поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к  быту оленеводов.  

Напомним, что благоустроить парк на острове р. Большая Инта получилось благодаря победе проекта в рейтинговом голосовании интинцев в соцсетях.





Рекомендуем по теме:

Администрацию Инты декорировали арт-объектами

В Печоре появится новый парк отдыха

Правительство Коми выделит 50 млн руб. на поддержку Инты

В Нарьян-Маре прошли мероприятия в рамках фестиваля "Выходи гулять"

Мэр Инты встретилась с многодетными семьями города

В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО


На площадке МГТУ состоялся этап многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"

В Мурманске могут открыть чартерные рейсы на архипелаг Шпицберген

Планшеты сыктывкарских медиков часто "глючат"

Пикет против мусорного полигона состоялся в Сыктывкаре

12 школы Петрозаводска начинают принимать электронные заявления в первые классы

В феврале 2020 г. многодетные семьи Кольского полуострова получат деньги за земельные участки

Северодвинск может рассчитывать на региональные субсидии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета