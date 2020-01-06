Жители Инты откликнулись на призыв мэра прогуляться по острову

В Приполярье состоялся фестиваль "Выходи гулять", который был организован на благоустроенной территории парка культуры.



Общественную территорию Инты благоустраивали по проекту "Формирование комфортной городской среды". Работы длились все лето и осень. Но качество тротуаров, площадок, оценить не удалось, поскольку все покрыто снегом. Широкие дороги, яркое освещение, беседки и качели, скамейки и малые архитектурные формы были доступны.



Также здесь установили елку, развесили на деревьях светящиеся гирлянды, а на одной из площадок установили чум. Главными действующими лицами праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые проводили для детей спортивные игры. Призы, сладкие подарки достались всем участникам, а не только победителям.



Мэр Инты Л. Титовец также побывала на празднике и поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к быту оленеводов.



Напомним, что благоустроить парк на острове р. Большая Инта получилось благодаря победе проекта в рейтинговом голосовании интинцев в соцсетях.