В НАО голосуют за пул проектов "НАО-100"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.01.2020

С начала голосования прошло 20 дней. На сегодняшний день участие в голосовании приняли 580 жителей НАО. Наибольшей популярностью пользуются проекты развития транспортной инфраструктуры округа.

Напомним, что местные жители выбирают проекты для десятилетней программы развития региона. Голосование объявил губернатор Ненецкого округа А. Цыбульский. Опрос проводится на платформе "Народного контроля".

Наибольшей популярностью пользуются проекты развития интернета, создания комфортной городской среды. Также граждане голосуют за инициативы по обеспечению чистой водой, созданию условий для качественных услуг здравоохранения, проекты развития спорта. 

Меньше всего у жителей округа пользуются популярностью проекты культурной сферы, а из 15 предложений одно имеет "нулевую" поддержку. Это выглядит странно, поскольку культурно развиваться население не стремится.

Отдать свои голоса за понравившиеся проекты еще можно. Результат голосования будет объявлен 15 января.

Проект "НАО-100" станет дорожной картой для региона.





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