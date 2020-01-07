Власти Мурманской области разработают общий цветовой дизайн-проект
В регионе уже расписывают пустые торцы домов, стены техсооружений яркими картинами.
В Мурманской области решили разработать единый цветовой дизайн-проект, помогающий сделать северные города более уютными. Об этом рассказала министр градостроительства региона О. Вовк.
Северные города унылы в цветовом отношении, а серые дома только добавляют депрессивности бледному пейзажу. В странах Скандинавии и Исландии к проблеме подошли креативно, раскрасив фасады и крыши зданий яркими красками. Нечто подобное хотят сделать и в Мурманской области.
В регионе начали расписывать торцы зданий яркими муралами. Таких объектов 65. Также города будут украшены световыми инсталляциями, поскольку 1,5 месяца полярной ночи и еще несколько месяцев темноты, когда день длиться только несколько часов, негативно сказываются на настроении людей. В городах региона создано 20 световых конструкций, подсветка фасадов зданий, деревьев. Зима - не только снег, но и отсутствие цвета. На этом факторе и сосредоточат преображение городской среды.
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