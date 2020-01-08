Праздник "Святки в северной деревне" пройдет в "Малых Корелах"

Архангельская область >> Общество >> 08.01.2020

На Русском Севере козули символизируют защиту от злых духов. Это обереги, которые выпекают к рождественским праздникам, но есть их сразу нельзя, как и выкидывать.

В "Малых Корелах" под Архангельском 12 января состоится необычное развлечение – раскатка лешуконьских козуль. Козули выпекают из теста и покрывают глазурью яркого цвета.

Начало праздника запланировано на 12:00. "Святки в северной деревне" - это праздничные виноградия, святочные игры, гадания. Для детей и взрослых запланирована экскурсия по деревне, различные мастер-классы, в том числе по катанию козуль. Также пройдет мастер-класс по изготовлению масок святочной козы, которые делают из бересты, бумаги, кожи, меха, кружева, льняной кудели. Делать козули научит местная мастерица Н. Павозкова, которая интерпретирует фигурки на современный лад.

Народные гулянья пройдут на свежем воздухе на Центральной площади, на площадке музея "Малые Корелы", в доме Попова. Они будут посвящены святочным традициям и стартуют в Каргопольско-Онежскогм секторе музея.





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