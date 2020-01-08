В Архангельске отметят 20-летние фильма А. Балабанова "Брат-2"

Архангельская область >> Общество >> 08.01.2020

В Архангельске 31 января пройдет концерт, посвященный 20-летию выхода фильма "Брат-2". В этом легендарном фильме много хорошей музыки, и во многом, благодаря ей, картина имеет огромный успех у зрителей. На концерте будут исполнены песни из фильма.

Мероприятие пройдет в клубе "Колесо", а гвоздем программы станет группа Extra, которая исполнит хиты нулевых. 

В фильме "Брат-2" режиссеру А. Балабанову удалось показать жизнь эпохи. В фильме были задействованы известные и малоизвестные актеры, благодаря игре которых удалось добиться невозможного. Отдельного внимания заслуживает саундтрек, а кассеты и диски с ним, в свое время, продавались не менее активно, чем видеокассеты с фильмом.

Многие композиции принадлежат музыкантам Свердловского рок-клуба - Вячеславу Бутусову, Насте Полевой, "Смысловым галлюцинациям", "Агате Кристи".

Фильм "Брат-2" стал культовым для целого поколения россиян, и таким и остается. Вернуться на 20 лет в прошлое можно будет 31 января в "Колесе", куда приглашают всех поклонников фильма и его музыки.





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