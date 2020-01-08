В Архангельске отметят 20-летние фильма А. Балабанова "Брат-2"

В Архангельске 31 января пройдет концерт, посвященный 20-летию выхода фильма "Брат-2". В этом легендарном фильме много хорошей музыки, и во многом, благодаря ей, картина имеет огромный успех у зрителей. На концерте будут исполнены песни из фильма.



Мероприятие пройдет в клубе "Колесо", а гвоздем программы станет группа Extra, которая исполнит хиты нулевых.



В фильме "Брат-2" режиссеру А. Балабанову удалось показать жизнь эпохи. В фильме были задействованы известные и малоизвестные актеры, благодаря игре которых удалось добиться невозможного. Отдельного внимания заслуживает саундтрек, а кассеты и диски с ним, в свое время, продавались не менее активно, чем видеокассеты с фильмом.



Многие композиции принадлежат музыкантам Свердловского рок-клуба - Вячеславу Бутусову, Насте Полевой, "Смысловым галлюцинациям", "Агате Кристи".



Фильм "Брат-2" стал культовым для целого поколения россиян, и таким и остается. Вернуться на 20 лет в прошлое можно будет 31 января в "Колесе", куда приглашают всех поклонников фильма и его музыки.