В Северодвинске отметили 100-летие легендарного директора Г. Просянкина

Архангельская область >> Общество >> 08.01.2020

Г. Просянкин возглавлял в разные годы предприятия "Звездочка" и "Севмаш", прошел трудовой путь от помощника мастера до главы стапельного цеха. Торжественный митинг состоялся в Северодвинске на площади, носящей имя легендарного директора.

Советник гендиректора "Звездочка" Н. Калистратов отметил, что за время работы Г. Просянкина на предприятии, завод значительно преобразовался. За 15 лет руководства завод отремонтировали, переоборудовали, сдали флоту 39 подводных лодок, 19 судов для гражданского использования, 26  кораблей. В это же время были созданы первые атомные подлодки, в том числе известный ледокол "Ленин".

Главой "Севмаша" Г. Просянкин работал 14 лет. Благодаря его усилиям предприятие освоило сборку атомных подводных лодок 2-го поколения, провело реконструкцию мощностей. При нем построены и сданы ВМФ СССР первые атомные подлодки 3-го поколения.

Присутствующие на митинге отмечали деловые и личностные качества руководителя, отдавали дань памяти легендарному руководителю, который до сих пор служит примером для молодых менеджеров.





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