У жителей НАО появилась возможность через приложение оценить качество дорог

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 09.01.2020

Пользователи приложения "Госуслуги". Дороги могут в режиме онлайн увидеть информацию об отремонтированных дорогах, о предстоящем ремонте, где ведутся дорожные работы, оценить качество ремонта участков.

В приложении представлено 9 объектов нацпроекта от Ненецкого округа. В список входят: 1-й отрезок автотрассы Нарьян-Мар – Усинск, дороги на реконструкции Нарьян-Мар – Красное и Нарьян-Мар-Искателей, на ул. Авиаторов, Полярной, Ленина, ремонт автотрасс Дружба, Губкина-ПБО и Хатанзейского.

В Департаменте строительства НАО сообщили, что все региональные объекты есть в приложении и отображены корректно, поэтому жители могут найти данные о заказчиках, подрядчиках, о дате начала и окончания работ, объеме работ. В приложение можно будет загружать фотографии объектов, высказываться, оценивать актуальность, качество исполнения ремонтных работ. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг.

В этом году мобильное приложение интегрируют в основное на портале "Госуслуги". Это даст возможность пользователям не переходить между окнами приложений.

НАО стал участником нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2019 г.





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