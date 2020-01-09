12 января елку из машин выстроят в Зашекснинском районе Череповца

Автомобилисты Череповца решили сделать новогоднюю елку из машин. Сделают они это 12 января в Зашекснинском районе на парковке у торгового центра "Окей". Этот флешмоб автолюбителей состоится в городе в третий раз. Организаторы планируют провести масштабную акцию, побив рекорд прошлых лет и собрав в елку из 200 машин.



В мероприятии может принять участие каждый. Нужно до 11 января зарегистрироваться участником акции. Этот праздник также должен собрать деньги на благотворительные цели. На парковку пригласят ди-джея, волонтеров, ведущего, которые будут создавать настроение зрителям. В конце акции будет дан фейерверк. Также будут проведены конкурсы, в том числе на самый оригинально украшенный автомобиль. Победителей ждут новогодние подарки.



Акция проводится в Череповце с 2018 г. Первыми ее участниками стали 130 автомобилей. Идея мероприятия перенята череповчанами у автомобилистов Петербурга. В этом году водители Северной столицы сделали елку из 527 автомобилей, побив свой прошлогодний рекорд.