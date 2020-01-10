На самом загруженном перекрестке Петрозаводска могут ввести новые запреты

Республика Карелия >> Общество >> 10.01.2020

Изменения ждет организация транспортных потоков на проблемных перекрестках Петрозаводска, в частности, на пересечении ул. Красноармейская и Гоголя.

Горадминистрация утвердила комплексную схему организации дорожного движения в Петрозаводске. Разработаны новые схемы для увеличения пропускной способности, и самая радикальная - запрет поворота направо на ул. Красноармейская с ул. Гоголя и запрет поворота налево с ул. Гоголя с ул. Красноармейская.

Также появился перечень улиц, на которых организуют платные парковки. Постановление опубликовано на портале мэрии. Сейчас в Петрозаводске 13 официальных платных автостоянок, а 50% личного транспорта стоят в местах общего пользования.  Самые большие автопарковки находятся у магазинов. Также под парковки используют улицы в историческом центре – Андропова, Красная, Дзержинского и др.

Власти города хотят создать дополнительные места для парковок в рамках 3-го этапа схемы организации движения. Напомним, что ранее список платных автостоянок в карельской столице, которые появятся до 2024 г., составила компания из Санкт-Петербурга.





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