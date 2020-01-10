Е. Яковлеву покорила карельская природа

Актриса Е. Яковлева недавно закончила работу в фильме "Последний богатырь: Корень зла", где играла одну из ключевых ролей. Съемки сказки прошли в Подмосковье, на Урале, в Краснодарском крае и Карелии. Все локации интересны по-своему, но Карелия оставила у съемочной группы самые яркие впечатления.



По мнению актрисы все локации были по-настоящему сказочными и живописными. Карелия поразила обилием островов и поросшими мхом деревьями, обилием деревьев и снега. Все это создавало соответствующее настроение. Именно такие места вспоминаются, когда речь идет о зимних сказках, таких как "Морозко". Они ярко передают атмосферу русской зимы.



Помимо Яковлевой в главных ролях второй части "Последнего богатыря" снялись В. Хориняк и Т. Трибунцев. В фильме также можно увидеть С. Бурунова, А. Семчева, М. Сивацкую, Ю. Цурило, Е. Вилкову и Т. Вилкову. Сейчас идет монтаж и озвучка картины, а на экраны кинотеатров смонтированный фильм выйдет в декабре. Он станет подарком российским зрителям на следующий Новый год.