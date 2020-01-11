В НАО готовятся к крещенским купаниям

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 11.01.2020

В Нарьян-Маре идет активная подготовка к крещенским купаниям. Традиционные места для купания обустраивают на Качгортинской курье, куда в полночь с 18 на 19 января можно приходить для совершения обряда.

Установка и обслуживание купели организует "Чистый город", который занимается этим уже многие годы.

17 января на курье соорудят Иордань, прорубь для сбора святой воды. Поскольку на реке сейчас большая толща льда, проводятся замеры и выбираются места для купели.

Освящение воды намечено на утро 19 января после божественной литургии. От местного храма будет организован крестный ход к месту купания.

За правопорядок и безопасность будут отвечать представители органов правопорядка и экстренных служб округа: отряды спасателей, медики, сотрудники УМВД по Ненецкому округу, МЧС. Представители всех служб будут находиться на местах до окончания крещенских купаний. Местных жителей просят ответственно подойти к ритуалу омовения и не нырять в купель в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.





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