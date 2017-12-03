Литературный вечер памяти Н. Рубцова пройдет в Архангельске
19 января в библиотеке №17 Майской горки состоится вечер памяти под названием "Поверьте мне: я чист душою…". Он посвящен известному российскому поэту прошлого века Николаю Рубцову. Он родился в Архангельской области, поэтому здесь особенно чтят его память.
Рубцов родился в январе 1936 г., погиб тоже в январе 1971 г. Сейчас он считается гением поэзии, которого ставят в один ряд с С. Есениным. Но при жизни поэт был недооценен и не понят. Он опубликовал всего 4 небольших сборника стихов, которые не получили широкой известности.
На литературный вечер в библиотеку №17 приглашены известные писатели, журналисты, которые расскажут интересные факты из биографии Н. Рубцова, о сохранении литературного наследия поэта и особенностях его творчества. На мероприятие приглашаются все желающие, особенно неравнодушные к поэзии, литературным традициям и истории своего региона.
На вечере будут звучать стихи Рубцова, а также произведения архангельских поэтов, посвященные великому Н. Рубцову. Прочесть стихи сможет каждый.
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