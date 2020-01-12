Мировые судьи Коми не будут носить нагрудные знаки

Госсовет Коми рассматривает законопроект о поправках, затрагивающих мировых судей. Символами судей в регионе ранее были государственные гербы и флаги в зале суда, мантия, гербованная печать, удостоверение, знак с гербом Коми на груди. Но практика показала, что не все они актуальны.



Согласно законопроекту, в закон внесут изменения о сроках присяги. Эта процедура будет проходить месяц со дня назначения на пост. Также новый закон исключает ношение нагрудного знака, а в пояснительной записке написано, что после принятия закона в 2000 г. и до сегодняшнего дня, необходимость в использовании знака не возникала.



Также нововведения затронут порядок выдачи, возврата и замены удостоверений судьи.



В данный момент законопроект рассматривается, а решение по нему примут на заседании Госсовета Коми 20 февраля. Если его утвердят, закон больше будет соответствовать потребностям времени и упростит работу судьям. Сейчас многие пункты закона неактуальны и требуют пересмотра, а в некоторых случаях исключения.