В Коми впервые наградили за вклад в межнациональный мир и согласие
Почетный глава Белорусской национально-культурной автономии в Коми А. Крупенько получил нагрудный знак за вклад в межнациональный мир в Коми. Награда была вручена на заседании Совета по гармонизации межконфессиональных отношений Коми. Ее вручил зампредседателя правительства Коми, руководитель администрации М. Порядин.
В 2019 г. министерство нацполитики Коми учредило ведомственную награду, которая вручается за заслуги по упрочению гражданского самосознания, духовной общности народа Коми, за вклад в содействие развитию культуры, традиций народов, проживающих на территории РК.
Министр нацполитики Коми Г. Габушева отметила, что нагрудным знаком будут награждать членов общественных, национально-культурных объединений, членов ведомств и организаций, которые принимают активное участие в реализации нацполитики в Коми.
Справка. А. Крупенько – общественный и политический деятель Коми. 16 лет он занимал пост министра промышленности Коми АССР, был избран депутатом ВС Коми АССР, был организатором и председателем национально-культурной автономии "Беларусь". Отмечен госнаградами РФ, Коми, Республики Беларусь.
Рекомендуем по теме:
В начала 2019 г. в Коми зарегистрировано более 316 тыс. случаев паразитарных и инфекционных заболеваний
В Череповце инвентаризировали и "оцифровали" мусорные контейнерные площадки
С 2020 г. зарплаты бюджетников в Вологодской области увеличатся на 20%
224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению
Выявляемость онкологических заболеваний в Архангельской области увеличилась до 24,5 %
Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир
Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале