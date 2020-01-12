В Коми впервые наградили за вклад в межнациональный мир и согласие

Почетный глава Белорусской национально-культурной автономии в Коми А. Крупенько получил нагрудный знак за вклад в межнациональный мир в Коми. Награда была вручена на заседании Совета по гармонизации межконфессиональных отношений Коми. Ее вручил зампредседателя правительства Коми, руководитель администрации М. Порядин.



В 2019 г. министерство нацполитики Коми учредило ведомственную награду, которая вручается за заслуги по упрочению гражданского самосознания, духовной общности народа Коми, за вклад в содействие развитию культуры, традиций народов, проживающих на территории РК.



Министр нацполитики Коми Г. Габушева отметила, что нагрудным знаком будут награждать членов общественных, национально-культурных объединений, членов ведомств и организаций, которые принимают активное участие в реализации нацполитики в Коми.



Справка. А. Крупенько – общественный и политический деятель Коми. 16 лет он занимал пост министра промышленности Коми АССР, был избран депутатом ВС Коми АССР, был организатором и председателем национально-культурной автономии "Беларусь". Отмечен госнаградами РФ, Коми, Республики Беларусь.