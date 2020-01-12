В Государственном совете Коми состоялся парламентский прием журналистов

Республика Коми >> Общество >> 12.01.2020

Неформальная встреча депутатов Госсовета и журналистов традиционно проходит после Нового года. Мероприятие посвятили двум датам: Дню российской печати и 25-летию Госсовета РК.

В текущем году аккредитацию на мероприятие получили 28 представителей 14 СМИ. Спикер Н. Дорофеева отметила, что у журналистов особая миссия - нести ответственность за формирование общественного мнения, в том числе о работе депутатов, законодательного органа. По этой причине Дня российской печати ждут с особым трепетом, а то, что рабочий год начинается со встречи с журналистами, говорит об уважении.

Дорофеева поблагодарила от лица депутатов за объективность, за осведомленность в структуре и регламенте Госсовета.

Спикер пожелала "акулам пера" адекватности, призвала стать партнерами, советниками депутатов.

Зампредседателя Госсовета РК В. Жиделева также поблагодарила журналистов за объективность в подаче информации, пригласила встретить Крещение в Финно-угорском этнопарке. Успехов в творчестве и "легкого пера" пожелали депутаты С. Артеев, С. Чураков, Г. Горбачев, В. Жариков, Т. Саладина, С. Усачев, Г. Нагаева и Л. Вокуев.





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