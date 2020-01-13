Крещенские купания в Петрозаводске пройдут в наземной купели

Купания в Крещение в Петрозаводске состоятся. Ходили слухи, что их могут отменить.



В этом году купания в Крещение будут проходить в ночь на 19 января. Начало запланировано на 23:00. Крещенские купания пройдут в наземной купели, поскольку лед на Онежском озере пока неустойчив, а в крещенскую ночь на воде могут быть волнения. На большей прибережной части озера льда вообще нет. Для людей это небезопасно.



Купания организует казачье общество "Петрозаводское". Наземную купель установят у памятника Петру I на набережной, а перед купанием воду освятят. Ночью окунуться в купель можно будет до 3:00.



Рядом с купелью будут организованы палатки для переодевания, туалеты, пункты, где можно согреться чаем. За безопасностью призваны следить сотрудники полиции, МЧС России, КРПСС, медики, представители мэрии. В частности, представители полиции будут пресекать все попытки искупаться в озере.



Место, где установят купель, постараются декорировать согласно традициям. Конечно, искусственная купель не позволит в полной мере ощутить омовение, но это лучше, чем ничего.