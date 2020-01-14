Зимник Нарьян-Мар – Усинск открыли для всех видов транспорта

В ближайшие дни в НАО ожидается ухудшение погоды с усилением ветра, в связи с чем могут ввести временные ограничения на зимней автодороге Нарьян-Мар - Усинск. Об этом сообщил подрядчик по содержанию зимника - компания "Стройуниверсал".



Сейчас на дороге идут работы по расчистке трассы. На участок выведены 5 бульдозеров, амкадор, 2 трактора К-700 и 5 водовозок.



С 13 января зимник открыт исключительно для грузового полноприводного транспорта. С трассы пришлось эвакуировать пассажиров, следовавших на легковых машинах. В спасательную службу поступил звонок от пассажиров легкового автомобиля, который застрял в снегу. Силами спасательной службы его удалось вытащить из снега. В машине находились две женщины и ребенок.



В этом году протяженность зимника составляет 54,8 км. На дороге временного пользования организованы 2 КПП, информационные щиты, дорожно-ремонтный пункт со спутниковой связью, пункт для отдыха водителей на 16 мест, а также дежурит спасательный автомобиль. У людей есть возможность согреться и перекусить.