37 тыс. северодвинцев посетили новогодние мероприятия на открытых площадках

Архангельская область >> Общество >> 14.01.2020

Самой зрелищной и массовой в Северодвинске стала встреча Нового года. 10 тыс. человек пришли на пл. Победы принять участие в празднике.

На пл. Просянкина Новый год отметили 2 тыс. жителей острова Ягры, а рождественская программа перед ЦУМом вместила 4 тыс. человек. Об этом сообщил глава управления культуры горадминистрации Е. Михайленко.

В библиотеках, краеведческом музее, театре драмы, ЦКиОМ, Дворце молодежи "Строитель", парке культуры в предновогодние дни было организовано около 100 мероприятий — конкурсов, встреч, экскурсий, концертов, мастер-классов, спектаклей с охватом 14 тыс. человек.

6 тыс. северодвинцев и гостей города катались в праздники на катках. Желающих покататься было больше, но слишком теплая погода для зимы не позволила это сделать.

В бассейне "Строитель" плаванием  занимались 750 человек. Также работали бассейны в Доме корабела и "Беломорце".

Но самым популярным видом отдыха стали лыжные прогулки и катание на "ватрушках" - самые доступные развлечения для детей и взрослых на севере.





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