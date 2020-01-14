37 тыс. северодвинцев посетили новогодние мероприятия на открытых площадках

Самой зрелищной и массовой в Северодвинске стала встреча Нового года. 10 тыс. человек пришли на пл. Победы принять участие в празднике.



На пл. Просянкина Новый год отметили 2 тыс. жителей острова Ягры, а рождественская программа перед ЦУМом вместила 4 тыс. человек. Об этом сообщил глава управления культуры горадминистрации Е. Михайленко.



В библиотеках, краеведческом музее, театре драмы, ЦКиОМ, Дворце молодежи "Строитель", парке культуры в предновогодние дни было организовано около 100 мероприятий — конкурсов, встреч, экскурсий, концертов, мастер-классов, спектаклей с охватом 14 тыс. человек.



6 тыс. северодвинцев и гостей города катались в праздники на катках. Желающих покататься было больше, но слишком теплая погода для зимы не позволила это сделать.



В бассейне "Строитель" плаванием занимались 750 человек. Также работали бассейны в Доме корабела и "Беломорце".



Но самым популярным видом отдыха стали лыжные прогулки и катание на "ватрушках" - самые доступные развлечения для детей и взрослых на севере.