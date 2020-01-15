Дума Мурманской области озабочена методами работы администрации Ковдорского района

Мурманская область >> Общество >> 15.01.2020

В регионе не одобряют методы администрации Ковдорского района, которая не может навести порядок в городе. Здесь сложилась сложная ситуация с подрядчиком, в обязанности которого входит уборка. Парламентарии уверены, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

В Думе ждут официальную позицию руководителя района, который обязан объяснить позицию райадминистрации. Об этом  рассказал председатель комитета по экономполитике и ЖКХ Мурманской области М. Белов.

Напомним, что речь идет об аудиозаписи, на которой начальник УЖКХ С. Шарафудинова просит "придержать штрафы", если экс-подрядчик отдаст технику. Также есть запись разговора с С. Сомовым, главой Ковдорского района, подтверждающим факт нехватки техники для уборки у нового подрядчика. Добыть технику руководство муниципалитета предлагает, пустив в ход штрафные санкции. Это выглядит, как спор хозяйствующих субъектов. Это риск того, что город своевременно очищаться не будет. Методы работы администрации должны заинтересовать прокуратуру.





Рекомендуем по теме:

В Ковдоре решали, как помочь многодетным семьям

В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"

В Териберке и Видяево явка на избирательных участках превысила 40%

Школьники Ковдорского района выбивали зарплату у работодателя с помощью прокуратуры

Пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан" состоялся в Ковдоре


Выявляемость онкологических заболеваний в Архангельской области увеличилась до 24,5 %

224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению

Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир

В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале

В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета