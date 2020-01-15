Дума Мурманской области озабочена методами работы администрации Ковдорского района

В регионе не одобряют методы администрации Ковдорского района, которая не может навести порядок в городе. Здесь сложилась сложная ситуация с подрядчиком, в обязанности которого входит уборка. Парламентарии уверены, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.



В Думе ждут официальную позицию руководителя района, который обязан объяснить позицию райадминистрации. Об этом рассказал председатель комитета по экономполитике и ЖКХ Мурманской области М. Белов.



Напомним, что речь идет об аудиозаписи, на которой начальник УЖКХ С. Шарафудинова просит "придержать штрафы", если экс-подрядчик отдаст технику. Также есть запись разговора с С. Сомовым, главой Ковдорского района, подтверждающим факт нехватки техники для уборки у нового подрядчика. Добыть технику руководство муниципалитета предлагает, пустив в ход штрафные санкции. Это выглядит, как спор хозяйствующих субъектов. Это риск того, что город своевременно очищаться не будет. Методы работы администрации должны заинтересовать прокуратуру.