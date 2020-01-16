Новый терминал появится в череповецком аэропорту

Вологодская область >> Общество >> 16.01.2020

"Северсталь" приняла решение финансировать строительство нового терминала для внутренних воздушных линий в череповецком аэропорту.

Новое здание будет одноэтажным, площадью 1044 кв. м. Терминал будет иметь современное досмотровое оборудование, ленточные конвейеры, стойки регистрации, системы визуальной информации, оповещения. Проект оценивается в 160 млн руб.

Действующее здание аэровокзала исчерпало свои возможности. С ним ничего нельзя сделать, а аэропорт нуждается в расширении площадей, зон обслуживания пассажиров. Строительство терминала поможет обеспечить сотрудникам, жителям, пассажирам возможность совершать путешествия в комфортной обстановке. Также это будет способствовать привлечению туристов, повысит эффективность использования новых судов, позволит обеспечить рост пассажиропотока. Об этом рассказал гендиректор "Северстали" А. Шевелев.

Изыскательные проектные работы уже выполнены, проведена госэкспертиза. В ближайший месяц будет проведен тендер по выбору генподрядчика. Проект реализуют в рамках программы по замене самолетов авиапредприятия "Северсталь" стоимостью 12,6 млрд руб.





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