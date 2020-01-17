В Петрозаводске отметили 25-летие Дворца торжественных церемоний

В январе 1995 г. во Дворце бракосочетаний Петрозаводска впервые прозвучал марш Мендельсона. ЗАГС тогда только открылся, а молодожены С. Николаев и И. Внукова стали первой зарегистрировавшейся парой.



В книге юбилейных свадеб есть страничка, посвященная Сергею и Ирине. Их пригласили на торжественную церемонию с участием главы Петрозаводска И. Мирошник. Супруги поставили свои подписи в знак нерушимости семейного союза, обменялись кольцами.



Это мероприятие приурочили 25-летию Дворца торжественных церемоний. В рамках подготовки к 100-летию Карелии были выделены деньги на ремонт здания. Сейчас Дворец обновлен. Здесь появились ландшафтные зоны отдыха, яркий фасад с архитектурной подсветкой.



И. Мирошник отметила, что здание выглядит красиво. У всех жителей города, сотрудников ЗАГС, молодоженов появилась возможность вступить в семейную жизнь в достойной остановке.



Справка. Здание на ул. Еремеева построено по проекту Р. Корнева в 1945 г. Сначала это был жилой дом, потом Дворец пионеров, а с 1993 г. он начал выполнять функцию Дворца бракосочетаний.