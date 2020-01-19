Глава администрации Мурманска принял участие в международном конгрессе "умных городов" в Анкаре

Мурманская область >> Общество >> 19.01.2020

"Умные города и муниципалитеты" – международный конгресс, который проходил в турецкой Анкаре. Е. Никора стал единственным представителем  из России. В форуме принимали участие делегации со всего мира. Эксперты представляли современные решения экономических и соцвопросов в сегменте "умных городов", разрабатывали стратегию работы на ближайшие годы и определяли направления международного сотрудничества.

Вернувшись домой Никора рассказал о форуме, целью которого было расширение технологий "умных городов", повышение стандартов услуг.

В Анкаре Никора выступил с докладом по развитию проекта "Умный город" в Мурманске. Он рассказал, что Мурманск планирует внедрить энергоэффективную систему освещения. Например, на столбы освещения можно навесить системы видеонаблюдения, видеофиксации, систему распознавания лиц и мн. др. В Мурманске большую часть года темно, а на некоторых улицах освещения нет вообще. Перед городом стоит задача не только наладить освещение, но и сделать его экономным и максимально полезным.





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