Глава администрации Мурманска принял участие в международном конгрессе "умных городов" в Анкаре

"Умные города и муниципалитеты" – международный конгресс, который проходил в турецкой Анкаре. Е. Никора стал единственным представителем из России. В форуме принимали участие делегации со всего мира. Эксперты представляли современные решения экономических и соцвопросов в сегменте "умных городов", разрабатывали стратегию работы на ближайшие годы и определяли направления международного сотрудничества.



Вернувшись домой Никора рассказал о форуме, целью которого было расширение технологий "умных городов", повышение стандартов услуг.



В Анкаре Никора выступил с докладом по развитию проекта "Умный город" в Мурманске. Он рассказал, что Мурманск планирует внедрить энергоэффективную систему освещения. Например, на столбы освещения можно навесить системы видеонаблюдения, видеофиксации, систему распознавания лиц и мн. др. В Мурманске большую часть года темно, а на некоторых улицах освещения нет вообще. Перед городом стоит задача не только наладить освещение, но и сделать его экономным и максимально полезным.