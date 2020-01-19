Драмтеатр Архангельска объявит конкурс дизайн-проектов по благоустройству Петровского парка

В Архангельске состоялось собрание экспертного совета по вопросам благоустройства Петровского парка у театра драмы им. М. Ломоносова.



В парке планируют убрать 200 аварийных тополей. Несмотря на то, что у многих людей с этими тополями связаны какие-то воспоминания, сейчас деревья стали опасными. Велика вероятность обрушения при сильном ветре, пострадать могут люди, автомобили, близлежащие строения. Деревья нужно убрать, а на их месте благоустроить территорию. Именно поэтому было решено разработать концепцию развития местности - дизайн-проект благоустройства. Победитель конкурса получит 150 тыс. руб. Позже будет составлена смета и выбрана подрядная организация для выполнения работ.



Конкурсантам дается полная свобода, поэтому они могут предлагать поющие фонтаны, дендрарий, парковки и любые другие варианты благоустройства парка. Сотрудники театра хотят видеть динамично развивающееся пространство с хорошим освещением и площадками для постановок, где посетители театра могли бы провести время до и после спектаклей.