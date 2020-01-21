В Вологде продолжат устанавливать новые остановки общественного транспорта

Основной темой заседания комиссии по экономическому развитию Общественного совета Вологды стали перспективы обновления остановочных комплексов. Летом 2019 года в Вологде начали ставить новые остановки, часть из них выполнена с применением деревянных элементов. Стоимость этой программы составила 2 млн рублей.



За полгода 15 остановок утратили надлежащий вид – некоторые подверглись вандализму, другие используются в качестве досок объявлений. Общественники и представители профильного департамента администрации Вологды решили устанавливать остановки из более дорогих материалов, но в меньшем количестве. В частности, было предложено использовать террасные доски.



Алексей Шумилов, врио руководителя Департамента городского хозяйства заверил, что в 2020 году работа по установке новых остановочных комплексов в разных микрорайонах продолжится. Рекомендации Общественного совета будут учтены, после чего состоится доработка техзадания. На февраль уже запланированы конкурсы на изготовление и установку 10 новых остановок.