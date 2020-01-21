В Вологде продолжат устанавливать новые остановки общественного транспорта

>> Общество >> 21.01.2020

Основной темой заседания комиссии по экономическому развитию Общественного совета Вологды стали перспективы обновления остановочных комплексов. Летом 2019 года в Вологде начали ставить новые остановки, часть из них выполнена с применением деревянных элементов. Стоимость этой программы составила 2 млн рублей.

За полгода 15 остановок утратили надлежащий вид – некоторые подверглись вандализму, другие используются в качестве досок объявлений. Общественники и представители профильного департамента администрации Вологды решили устанавливать остановки из более дорогих материалов, но в меньшем количестве. В частности, было предложено использовать террасные доски.

Алексей Шумилов, врио руководителя Департамента городского хозяйства заверил, что в 2020 году работа по установке новых остановочных комплексов в разных микрорайонах продолжится. Рекомендации Общественного совета будут учтены, после чего состоится доработка техзадания. На февраль уже запланированы конкурсы на изготовление и установку 10 новых остановок.





Рекомендуем по теме:

Совет главврачей создан в Вологодской области

Новые ремонтно-покрасочные боксы для общественного транспорта появились в Мурманске

Детские трудовые бригады начали работу в школах Вологды

Семеновскую набережную Мурманска приводят в порядок

В Вологде реорганизуют работу улично-дорожной сети

В НАО определились с очередностью строительства основных социальных объектов


Арт-парк "Таинственный лес" открылся под Кировском

Госсовет Коми реанимирует закон о статусе столицы

В Беломорско-Онежском филиала госуниверситета морского и речного флота избивают воспитанников

НАО оказался на 32 строке экорейтинга регионов России

Глава Карелии рассказал о финансировании первичной медпомощи в республике

Новый ФАП построен в Спасской Губе

В Мурманской области обнаружен дорожный картель
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета