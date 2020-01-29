Ненецкий округ открывает серию дней регионов в Совете Федерации

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.01.2020

В профильных комитетах парламента РФ представители Администрации НАО и Собрания депутатов региона выступили с докладами о социальном и экономическом положении округа. Так в Совете Федерации начались дни Ненецкого автономного округа, а делегацию возглавили губернатор НАО А. Цыбульский и председатель Собрания депутатов округа А. Лутовинов.

В рамках программы представители НАО расскажут о перспективах развития минеральной базы и АПК, представят данные о реализации реформы обращения с ТКО, расскажут о развитии социнфраструктуры и здравоохранении. Вице-губернатор НАО Н. Сидорова расскажет о реализации нацпроектов "Культура" и "Образование", о реформе контрольно-надзорной деятельности.

Сегодня А. Цыбульский встретится с главой Совета Федерации В. Матвиенко.

В рамках пленарного заседания парламента пройдет "час субъекта", на котором с докладами выступят губернатор НАО А. Цыбульский и председатель Собрания  НАО А. Лутовинов. Также сегодня начнет работу выставка, демонстрирующая потенциал региона с точки зрения инвестиций. Экспозицию посетит В. Матвиенко.





Рекомендуем по теме:

Открытый форум прокуратуры Ненецкого округа пройдет 10 июня

А. Цыбульский встретился с представителем землячества "Нятва"

Губернатор НАО провел встречу с членом Совета Федерации О. Старостиной

Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

А. Цыбульский вступил в должность главы НАО

Губернатор НАО находится во Вьетнаме с официальным визитом


В Карелии купили 437 единиц техники для нужд министерства природных ресурсов

50 спортсменов приняли участие в Зимнем кубке грэплеров в Сыктывкаре

К. Зайцев снимется в Архангельске в новом фильме

НАО перешел на новую систему обращения с ТКО

"Лестницу успеха" сделали в САФУ

Гостиные Дворы Архангельска приглашают на мастер-классы

Мурманские музеи предлагают посетить новые экспозиции
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета