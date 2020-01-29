Ненецкий округ открывает серию дней регионов в Совете Федерации

В профильных комитетах парламента РФ представители Администрации НАО и Собрания депутатов региона выступили с докладами о социальном и экономическом положении округа. Так в Совете Федерации начались дни Ненецкого автономного округа, а делегацию возглавили губернатор НАО А. Цыбульский и председатель Собрания депутатов округа А. Лутовинов.



В рамках программы представители НАО расскажут о перспективах развития минеральной базы и АПК, представят данные о реализации реформы обращения с ТКО, расскажут о развитии социнфраструктуры и здравоохранении. Вице-губернатор НАО Н. Сидорова расскажет о реализации нацпроектов "Культура" и "Образование", о реформе контрольно-надзорной деятельности.



Сегодня А. Цыбульский встретится с главой Совета Федерации В. Матвиенко.



В рамках пленарного заседания парламента пройдет "час субъекта", на котором с докладами выступят губернатор НАО А. Цыбульский и председатель Собрания НАО А. Лутовинов. Также сегодня начнет работу выставка, демонстрирующая потенциал региона с точки зрения инвестиций. Экспозицию посетит В. Матвиенко.