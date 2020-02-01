Гигантское колесо обозрения установят в Архангельске

В новом городском парке Архангельска может появиться огромное колесо обозрения. Его высота достигнет 40-50 м, что на 12,5 м выше аналогичного аттракциона в "Потешном дворе". Только нужно ли городу такое развлечение, учитывая, что дома вокруг низкие, а с высоты птичьего полета особо смотреть не на что?



Местная компания "Азерон" намерена сделать точкой притяжения парковую зону у ТРЦ "Макси". Недавно представители компании презентовали свой проект благоустройства территории. Они хотят сделать на площади 2,5 га современную зону отдыха. Уже выполнен начальный этап работ – зонирование. Визиткой парка станет "чертово колесо" высотой 50 м. Высота колеса в парке "Потешный двор" - 27,5 м.



Компания подбирает операторов с опытом работы на Крайнем Севере. Далее начнется планировка территории, детальное проектирование. Парк будет многофункциональным и всесезонным, состоять из нескольких территорий (зона событий для выставок, концертов и ярмарок, аттракционы (карусели, автодромы, тир, колесо обозрения), детский городок, каток, спортивная зона и видовые кафе).