Ф. Конюхов дал старт гонкам на собачьих упряжках "Русский Север" в Тотьме

В Тотьме дан старт международным гонкам "Русский Север". На собачьих упряжках будут ездить лучшие наездники разных стран. На праздник зимы приехали Дед Мороз из Великого Устюга, группа белых медведей, а также известный путешественник Ф. Конюхов, который и дал старт соревнованиям.



Яркий и азартный праздник-фестиваль собрал сотни зрителей, которые увидели парад спортсменов и обращение настоящего Деда Мороза. Также со сцены звучали новогодние песни, в перерывах между которыми Конюхов рассказывал о своем опыте передвижения на собачьих упряжках.



Соревнования займут два дня и объединят спортсменов из Чехии, Эстонии, Белоруссии и России. Около 100 участников поборются за награды. Победители станут известны сегодня вечером.



Гонка "Русский Север" проходит в Тотьме четвертый раз. Ее организатор - Школа путешественников им. Ф. Конюхова.



Напомним, что Конюхов ездил на собачьих упряжках много раз. В 1981 г. он пересек на них Чукотку, в 2013 г. доехал на собаках из Карелии в Гренландию через Северный полюс.