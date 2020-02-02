Ф. Конюхов дал старт гонкам на собачьих упряжках "Русский Север" в Тотьме
В Тотьме дан старт международным гонкам "Русский Север". На собачьих упряжках будут ездить лучшие наездники разных стран. На праздник зимы приехали Дед Мороз из Великого Устюга, группа белых медведей, а также известный путешественник Ф. Конюхов, который и дал старт соревнованиям.
Яркий и азартный праздник-фестиваль собрал сотни зрителей, которые увидели парад спортсменов и обращение настоящего Деда Мороза. Также со сцены звучали новогодние песни, в перерывах между которыми Конюхов рассказывал о своем опыте передвижения на собачьих упряжках.
Соревнования займут два дня и объединят спортсменов из Чехии, Эстонии, Белоруссии и России. Около 100 участников поборются за награды. Победители станут известны сегодня вечером.
Гонка "Русский Север" проходит в Тотьме четвертый раз. Ее организатор - Школа путешественников им. Ф. Конюхова.
Напомним, что Конюхов ездил на собачьих упряжках много раз. В 1981 г. он пересек на них Чукотку, в 2013 г. доехал на собаках из Карелии в Гренландию через Северный полюс.
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