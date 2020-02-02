В Сыктывкаре прошло первое заседание центра компетенций "Умный город"
На базе Центра информтехнологий Сыктывкара прошло заседание центра компетенций. Представители власти и бизнеса обсуждали перспективы "умного" учета потребления ресурсов в Коми.
Региональный центр "Умный город" организован в 2019 г. Его задача – помощь во внедрении в городскую среду цифровых технологий. Это площадка, на которой каждый может выдвинуть свою идею и практику в области цифровизации.
Тема первого заседания - "Внедрение системы интеллектуального учета коммунальных расходов". Эта система дает возможность собирать и обрабатывать показания, а потом передавать их в соответствующие организации. Потребителю это дает возможность контролировать качество ресурса онлайн, оперативно реагировать на информацию аварийным службам, пресекать злоупотребления недобросовестных УК (управляющих компаний). Но главное – для внедрения системы финансовые вложения со стороны УК и граждан не требуются. Расходы на внедрение системы берет на себя компания-разработчик.
Также на заседании обсудили установку модемов в жилых домах Сыктывкара, которая стартует в феврале и закончится до начала отопительного сезона.
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