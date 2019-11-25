Жители НАО могут отправить письмо с поздравлениями ветеранам ВОв

"Письмо Победы" – всероссийская акция, в рамках которой жители Ненецкого округа могут отправить поздравления и пожелания ветеранам ВОв. Акция посвящена Году памяти и славы, которым стал 2020 г. в России. В НАО акция проводится силами "Регионального центра молодежной политики".



Школьники СШ №3 Нарьян-Мара одними из первых приняли участие в акции. Они написали благодарственное поздравительное письмо ветеранам округа. Для участия в акции нужно подойти в региональный центр и написать письмо на спецбланке. Поздравления можно посвятить 23 февраля, 8 марта и 9 мая. 8 марта акция завершится, письма будут собраны в единый конверт с символом движения "Волонтеры Победы" и отправлены ветеранам. Но как письма будут попадать по адресам, не понятно, поскольку письма не имеют точного адреса и могут быть адресованы ветеранам ВОв в целом, а не конкретным людям.



Целью патриотической акции является патриотическое и духовно-нравственное воспитание, привлечение волонтеров в общественное движение "Волонтеры Победы".