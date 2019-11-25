Самых забавных собак выбрали в Мурманской области

Мурманская область >> Общество >> 05.02.2020

Силами областной Федерации ездового спорта в Мурманске проведен конкурс на самую забавную собачку. В рамках этого занимательного и веселого проекта выбирали фотоснимки со смешными и необычными собаками, которые улыбались, корчили гримасы, выполняли трюки, танцевали и принимали необычные позы. Организаторы определили три номинации смешных четверолапых: "Собаки-улыбаки", "Собаки-танцеваки" и "Собаки-акробаты".

Лучшие забавные мордочки будут использованы в изготовлении фирменной наградной атрибутики конкурса (медали, кубки, значки), сувенирной продукции соревнований, проводимых Федерацией ездового спорта Мурманской области.

Победителей конкурса уже наградили. За первое место хозяину самого забавного пса выдана кружка "На Севере - бежать!", хозяевам четырех псов достались магниты с портретной росписью и еще одному - 2 портретных магнита или кружка "На Севере - бежать!".

Награды скромные, но целью конкурса было показать, что братьям нашим меньшим не чуждо веселье, они способны радоваться и дарить позитивное настроение окружающим.





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