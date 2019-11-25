6 февраля в Мурманске отметят Международный день саамов

Международный день саамов ежегодно отмечается в странах Скандинавии и России 6 февраля. По традиции в Мурманской области проходят концерты, открываются выставки, в учебных организациях проводятся тематические уроки, вечера, встречи.



День саамов с размахом отметят в саамской культурной столице – с. Ловозеро. Здесь у Ловозерского национального культурного центра состоится открытие праздничных мероприятий и фотовыставка "Мы саамы".



В культурном центре пройдет вечер чествования "Самь пеййв", на котором прозвучат поздравления новорожденным, юбилярам и молодоженам, состоится вручение приза "Человек года".



В Мурманске у здания "Центра народов Севера" состоятся выступления саамского коллектива "Таввял иннк" и М. Гринчук, а также обряд "Костер единения", который проведет саамский нойд Н. Фенина.



В универсальной научной библиотеке пройдет презентация литературных произведений саамской тематики, изданных "Центром народов Севера" в прошлом году.



Завершатся праздничные мероприятия в краеведческом музее открытием выставки "Северная мозаика".