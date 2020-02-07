Фестиваль-конкурс ледяных скульптур стартовал в Череповце

Вологодская область >> Общество >> 07.02.2020

На пл. Молодежи в Череповце начался конкурс ледяных скульптур, который в этом году решили посвятить 75-летию Победы в ВОв. В нем принимают участие 15 команд из Череповца, Великого Устюга, Вологды, Тарноги, Тотьмы, Москвы, Тулы, Сергиева Посада, Ижевска, Архангельска и Костромы. Череповец представляют 6 команд, 4 из которых постоянно участвуют в мероприятии.

Так как в городе были проблемы со льдом, ледяные глыбы привезли из Тарноги.

Одна из местных команд – "Саморезы". Она участвует в фестивале третий год. Свою работу в этом году она посвятит М. Жукову - герою ВОв. Изо льда будут сделаны самолет и бюст героя, а сама композиция научит  земляков помнить и чтить героев, рисковавших жизнью ради победы.

3 дня команды будут вырезать изо льда скульптуры. Итоги конкурса подведут в воскресенье. Жюри будет оценивать композицию, креативность, выразительность и оригинальность. Победителя ждет 80 тыс. руб. в качестве главного приза. После объявления результатов запланирована развлекательная программа с конкурсом "Быстрая пила".





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