В Коми подвели итоги деятельности республиканского научного центра

Республика Коми >> Общество >> 08.02.2020

В Коми подведены итоги работа регионального научного центра за прошлый год. Впервые учреждение приняло 21 аспиранта, что последний раз случалось в начале 80-х годов.

Директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А. Самарин рассказал, что в  2019 г. учреждение значительно улучшило кадровую политику. В рамках проекта "Новые лаборатории" выделили 45 ставок для молодых ученых в 4-х лабораториях.

Несколько десятилетий назад в Коми наука не была востребована, а молодежь в нее не шла. Сейчас наука стала более интересной, престижной, высокооплачиваемой, а ученые получают по 200% к средней ЗП по региону. Финансовая сторона вопроса также важна, потому что молодые ученые хотят полноценно жить, развлекаться, развиваться, содержать семьи.

По России увеличились контрольные цифры зачисления в аспирантуру, и это дает возможность развиваться научному направлению.

Ученым полагаются служебные квартиры, они имеют возможность получить сертификат на его выкуп, гранты на исследования, зарубежные поездки. Это делает науку популярной.





Рекомендуем по теме:

Итоги проекта "Таланты XXI века" подвели в Сыктывкаре

Ученые Коми налаживают связи с коллегами из Великобритании

Вице-премьер правительства Коми может не получить ученую степень доктора политологии

Этнокультурный форум "Мы-россияне" ко Дню народного единства стартовал в Коми

Стекло, как алмаз – ученые из Сыктывкара создали новый прочный материал

В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"


Журнал Edge опубликовал статью о Кировске

В Мурманске прошел "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт"

В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Азино777 и его привлекательные особенности

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета