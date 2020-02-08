В Коми подвели итоги деятельности республиканского научного центра

В Коми подведены итоги работа регионального научного центра за прошлый год. Впервые учреждение приняло 21 аспиранта, что последний раз случалось в начале 80-х годов.



Директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А. Самарин рассказал, что в 2019 г. учреждение значительно улучшило кадровую политику. В рамках проекта "Новые лаборатории" выделили 45 ставок для молодых ученых в 4-х лабораториях.



Несколько десятилетий назад в Коми наука не была востребована, а молодежь в нее не шла. Сейчас наука стала более интересной, престижной, высокооплачиваемой, а ученые получают по 200% к средней ЗП по региону. Финансовая сторона вопроса также важна, потому что молодые ученые хотят полноценно жить, развлекаться, развиваться, содержать семьи.



По России увеличились контрольные цифры зачисления в аспирантуру, и это дает возможность развиваться научному направлению.



Ученым полагаются служебные квартиры, они имеют возможность получить сертификат на его выкуп, гранты на исследования, зарубежные поездки. Это делает науку популярной.