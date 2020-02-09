Карелия намерена получить 20 троллейбусов

Республика Карелия >> Общество >> 09.02.2020

Карелия  оформила заявку на покупку 20 троллейбусов по программе "Безопасные и качественные дороги". 3/4 из них будут работать на традиционной тяге, 25% - на автономном ходе. Стоимость необходимых для покупки федеральных средств – более 500 млн руб.

Сейчас заявка находится на рассмотрении в Министерстве транспорта России. В ней сформирован список моделей необходимых троллейбусов. Все они должны быть модели "Тролза". Если заявка будет одобрена, в Петрозаводске на маршруты выйдут троллейбусы без рогов, ранее в городе не использовавшиеся. Это позволит обновить троллейбусный парк и вывести его на новый уровень обеспечения. Понравится это и местным жителям, которые получат возможностью передвигаться в более комфортных условиях.

Замминистра по дорожному хозяйству региона В. Спиридонов настроен оптимистически. Он считает, что у Карелии есть все шансы получить новый транспорт.

Также  планируется покупка передвижного стоматологического комплекса для стоматологического центра Карелии. Для первичной медико-санитарной помощи Прионежью закуплен передвижной ФАП.





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