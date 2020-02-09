"Гиперборея" завершилась праздничным салютом

Один из ключевых зимних фестивалей республик завершился в Карелии. "Гиперборея" официально закрылась праздничным салютом над Онежской набережной, где собрались тысячи петрозаводчан и гостей столицы.



В этом году салют был семиминутным и начался в девятом часу вечера. Пусковые установки расположили у скульптуры "Пирамида". Организацией фейерверка занималась компания "Пиро-Росс" из Сергиева Посад, поскольку у нее была соответствующая лицензия, и она много раз работала в Петрозаводске.



В этом году проблемы со снегом, точнее с его малым количеством, не повлияли на проведение "Гапербореи". Скульптуры изо льда и снега появились на набережной Онежского озера вовремя. Их создавали несколько дней команды из Италии, Карелии, Санкт-Петербурга и Красноярска, Казахстана, Белоруссии и Финляндии. Каждый год хрупкие работы становятся интереснее, и это заметили все, кто приходил на праздник.



Большие и малые фигуры расположены в несколько рядов. Скульптуры "Матти – весельчак", "Солнечный лось" и "Калевалы мир прекрасный" вызвали особый интерес у зрителей.