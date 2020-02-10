Крейсер "Маршал Устинов" завершил кругосветку в Североморске
Сразу три корабля завершили дальний поход, вернувшись на базу в Североморске - крейсер "Маршал Устинов", буксир СБ-406 и танкер "Вязьма".
О случаю прибытия кораблей была организована торжественная встреча, на которой А. Моисеев, командующий флотом, выразил благодарность всем морякам и наградил гражданских и военнослужащих, отличившихся в походе.
Напомним, что в кругосветное путешествие ракетный крейсер "Маршал Устинов" в сопровождении судов обеспечения отпаривался в июле прошлого года. Путешествие длилось 220 дней. Моряки побывали в Алжире, Турции, Египте, Греции, на Кипре, в портах Республики Кабо-Верде, ЮАР, Экваториальной Гвинеи. Также североморцы принимали участие в кронштадтском военно-морском параде, в российско-китайских учениях и учениях "Океанский щит".
А. Моисеев отметил важность кораблей, которые не просто решают определенные задачи, но и участвуют в миссии своего государства, демонстрируя флаг России, что очень важно. О России и ее кораблях знают, а задачи этих кораблей отличаются важностью.
Рекомендуем по теме:
В Мурманской области прошло совещание по вопросам взаимодействия гражданских властей и военного командования
В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО
150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре
Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция
Азино777 и его привлекательные особенности
В Сийском монастыре прошел педагогический семинар
"Малые Корелы" приглашают на "Святки в северной деревне"
За несвоевременную очистку улиц от снега дисциплинарные взыскания получили три чиновника