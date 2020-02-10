Крейсер "Маршал Устинов" завершил кругосветку в Североморске

Сразу три корабля завершили дальний поход, вернувшись на базу в Североморске - крейсер "Маршал Устинов", буксир СБ-406 и танкер "Вязьма".



О случаю прибытия кораблей была организована торжественная встреча, на которой А. Моисеев, командующий флотом, выразил благодарность всем морякам и наградил гражданских и военнослужащих, отличившихся в походе.



Напомним, что в кругосветное путешествие ракетный крейсер "Маршал Устинов" в сопровождении судов обеспечения отпаривался в июле прошлого года. Путешествие длилось 220 дней. Моряки побывали в Алжире, Турции, Египте, Греции, на Кипре, в портах Республики Кабо-Верде, ЮАР, Экваториальной Гвинеи. Также североморцы принимали участие в кронштадтском военно-морском параде, в российско-китайских учениях и учениях "Океанский щит".



А. Моисеев отметил важность кораблей, которые не просто решают определенные задачи, но и участвуют в миссии своего государства, демонстрируя флаг России, что очень важно. О России и ее кораблях знают, а задачи этих кораблей отличаются важностью.